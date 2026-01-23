L'Inter scommette su Jakirovic: in Croazia sperano sia l'erede di Gvardiol

Giornata di visite mediche per il nuovo acquisto dell'Inter, il croato Leon Jakirovic. Nerazzurri stasera in campo contro il Pisa, intanto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato al futuro del club nerazzurro con l'arrivo del ragazzo dalla Dinamo Zagabria. Su Jakirovic, preso dalla Dinamo per 2,5 milioni di euro più 2 di bonus, c'era la corte del Red Bull Salisburgo ma l'Inter lo ha convinto col suo progetto tecnico.

Classe 2008, l'Inter pesca ancora in Croazia. Mateo Kovacic, poi Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, l'ultimo della lista è Petar Sucic il cui agente è peraltro lo stesso di Jakirovic. Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, protagonista assoluto in UEFA Youth League, ha fatto l'esordio con i big nel maggio 2024 (col padre Sergej da allenatore). Nazionale Under 18, è un centrale con straordinaria visione di gioco, grandi capacità tecniche e abilità nell'impostazione di gioco.

In patria c'è chi lo considera uno dei perni del futuro, un novello Josko Gvardiol. "Mi dispiace che se ne vada, ma è una decisione che hanno preso lui e chi gli è vicino. Io gli auguro tutta la fortuna del mondo. Spero che cresca bene all'Inter", ha detto il tecnico Marko Kovacevic. Che magari una stagione in più se lo sarebbe goduto volentieri, ma i soldi dell'Inter hanno convinto la Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban a cederlo e anche lo stesso giocatore a dire di sì.