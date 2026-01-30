Mateta-Milan, Glasner: "Ecco perché non sarà convocato per Nottingham-Crystal Palace"

Le manovre offensive del Milan non si fermano a Fullkrug. In queste ore i rossoneri stanno lavorando anche su un’altra pista concreta che porta a Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace al centro di una trattativa rapida tra i due club. L’offerta del Diavolo ha già avuto un primo effetto evidente sulle scelte della squadra inglese.

Alla vigilia della sfida contro il Nottingham Forest, infatti, l’allenatore degli Eagles Oliver Glasner ha annunciato l’assenza dell’attaccante, spiegando così la decisione in conferenza stampa: “Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi a Nottingham”.

Parole che arrivano mentre i contatti con il Milan proseguono e che lasciano intendere come la situazione attorno a Mateta sia delicata. Il club rossonero resta vicino alla chiusura dell’operazione, con l’idea di consegnare al proprio reparto offensivo un nuovo riferimento già in questa finestra invernale. La sua esclusione dal match di campionato potrebbe essere il segnale di una fase decisiva della trattativa.