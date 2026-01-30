Milan, dalla Francia sono sicuri: Mateta può essere a Milano già stasera

Il Milan accelera per Jean-Philippe Mateta e l’operazione può avere tempi davvero rapidissimi. Secondo quanto riferito da L’Equipe, nella sua edizione online, il centravanti attualmente del Crystal Palace potrebbe essere a Milano già nella serata di oggi, in tempo per essere tesserato nel weekend (il Milan giocherà comunque dopo la fine del mercato, martedì 3 con il Bologna).

L’accelerazione arriva dopo la sostanziale intesa raggiunta nella notte con la società di Croydon. Il Milan ha blindato Mateta per giugno, ma conta di poterlo mettere a disposizione di Massimiliano Allegri già in tempi più rapidi. E i vari incastri necessari per questo - la cessione di Nkunku e l’arrivo di un sostituto alla corte di Glasner - potrebbero essere più semplici del previsto.

Nelle scorse ore, Mateta, accostato anche alla Juventus in questo calciomercato invernale, non è stato convocato dal Crystal Palace per la prossima di campionato: “Non ha nulla a che fare con i trasferimenti, semplicemente non è nel posto giusto e non si sente nel posto giusto per giocare - ha spiegato lo stesso tecnico Glasner -. Dobbiamo proteggere la squadra e proteggere lui, non verrà con noi a Nottingham”. Parole diplomatiche, ma sotto ci dovrebbe essere proprio il passaggio imminente al Milan.