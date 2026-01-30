Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. Su Nkunku spunta la Roma

Il Milan è sempre più fiducioso di riuscire a trovare un accordo con Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace infatti domani non lo convocherà per la partita contro il Nottingham Forest, valida per la 24^ giornata di Premier League. Un segnale che la trattativa tra i rossoneri e gli inglesi sta entrando nella fase più calda e potrebbe anche chiudersi nei prossimi giorni, considerando che ne mancano 3 alla fine del mercato. Per il centravanti è pronto un contratto fino al 2029.

Contemporaneamente il Diavolo sta lavorando all'uscita di Christopher Nkunku, che continua a ricevere apprezzamenti. Dopo la manifestazione di interesse da parte del Fenerbahce di qualche settimana fa, ora su di lui c'è la Roma, ma sono tante le società ad aver chiesto informazioni per il francese. Sono ore davvero concitate per il Milan.