Modena, Sottil: "Con Pescara e Palermo siamo stati operai, con l'Empoli dovremmo esser minatori"

Alla vigilia della sfida contro l'Empoli, in casa Modena è stato mister Andrea Sottil a fare il punto della situazione, nella conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi. E le cui prime parole sono state in risposta a un dato che gli viene fatto presente, l'esponenziale crescita di tanti giovani: "La valorizzazione dei giovani è un chiaro orientamento e obiettivo di questa proprietà, l'orientamento sul discorso dei giovani, anche provenienti dall'estero, è evidente. La soddisfazione per me e per i miei collaboratori, perché non lavoro da solo, è vincere le partite, stare più in alto in classifica e avere una media punti importante, ma è anche vero che la proprietà mi ha chiesto di far crescere questi talenti, di migliorarli, sia per trarne beneficio nel presente che per avere un beneficio sul futuro. I ragazzi son stati scelti con logica e accuratezza, hanno tutti le caratteristiche che vogliamo, e anche margini di crescita".

Si parla però poi del match contro gli azzurri: "Io dell’Empoli non mi fido, per me rimane una squadra fortissima, e il fatto che abbia fatto due sconfitte consecutive non vuol dire nulla. Ha un allenatore molto esperto, che ha fatto anche la Serie A, e bene, quindi noi abbiamo l'obbligo di andare super concentrati: siamo stati operai contro Pescara e Palermo, ora dovremmo essere minatori. Un mestiere che vedo di grande valore e di grande fatica. Dovremmo uscire dal campo con la maglia sporca e sudata, domani il Modena darà battaglia. Una gara come questa si può interpretare solo così".

Andando quindi alla rosa: "Sersanti contavamo di recuperarlo per questa gara, ma ha ancora un leggero edema e non possiamo assolutamente rischiare nulla, ma sicuramente da lunedì sarà in squadra".