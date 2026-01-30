Monza, Bianco: "Come dice Allegri è il momento di stare fra le prime. Cutrone? Sarei felice"

In vista della sfida contro il Padova il tecnico Paolo Bianco ha analizzato in conferenza stampa la situazione in casa Monza: “Penso che questa squadra abbia fatto un grande percorso, ora siamo in un momento delicato della stagione, tutte le squadre stanno cambiando e il calciomercato sta trasformando un po' tutte le rose. Sarà un finale di stagione più complicato della prima parte e, come dice Allegri, questo è il momento di stare fra le prime, spingere e fare più punti possibile”.

L’allenatore brianzolo, come si legge su Tuttomonza.it, si sofferma sul mercato e sui nuovi arrivi in casa biancorossa: “Hernani penso sia già stato decisivo, Caso può spostare gli equilibri e poi mi aspetto sempre di più dai soliti come Colpani e Petagna. La società mi ha fatto dei bei regali in questo mercato, ha preso due calciatori che rappresentano un segnale forte e se arrivasse Cutrone sarei felice perché si tratterebbe di un tassello in più per un reparto che manca l’appuntamento con il gol. Sarebbe la ciliegina sulla torta. - prosegue Bianco - Caprari? Nella mia squadra titolare ho visto caratteristiche che mi piacciono in lui, ma col passare delle partite non mi è piaciuto. Il cambio di Empoli non è stato forse accettato".

Bianco poi si sofferma sulle difficoltà incontrate contro le cosiddette piccole: “Avere una squadra forte non è una responsabilità, ma un piacere. Più che l’avversario, siamo noi a rendere la partita sporca, ma non penso che sia l’avversario a farci giocare male. - prosegue ancora il tecnico – Loro sono reduci da una sconfitta interna strana, lo 0-3 è un risultato bugiardo, ma noi dobbiamo pensare al nostro e portare a casa i tre punti. Troveremo una squadra arrabbiata, dopo le due sconfitte. Dobbiamo riscattare la sconfitta dell’annata".

“Non ho avuto la fortuna di lavorare con Galliani e Bianchessi. Li ringrazio per avermi dato questa opportunità e ringrazio la nuova per avermi confermato. – conclude Bianco parlando del rapporto con la dirigenza - Il nuovo gruppo aveva nuove idee sulla guida tecnica. Spero che oggi siano contenti di avermi confermato”.