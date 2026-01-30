Ufficiale
Cicconi è un nuovo giocatore della Samp. Arriva dalla Carrarese e firma fino al 2029
Ne avevamo parlato proprio stamani, il giocatore era infatti arrivato a Bosgliasco e sostenuto le visite mediche, ora arriva l'ufficialità del tutto: Manuel Cicconi ha salutato la Carrarese, per approdare alla Sampdoria, club con il quale ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club ligure:
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dalla Carrarese Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Cicconi (nato a Como il 27 giugno 1997). Il difensore si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2029".
"Indelebile. Grazie di tutto, Manuel Cicconi", è invece il messaggio social diffuso dal club apuano.
