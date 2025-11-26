L'Inter si riporta sulla parità: Bonny inventa, Zielinski conclude, 1-1 con l'Atletico Madrid
Pareggio dell'Inter, al 54' Piotr Zielinski firma l'1-1 sul campo dell'Atletico Madrid. Bella azione dei nerazzurri, con Bonny che fa da pivot e lancia nello spazio il polacco, che in inserimento calcia col destro sul palo lontano e batte Musso.
