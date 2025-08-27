L'Inter tratta la cessione a titolo definitivo di Taremi: ora in pole c'è l'Olympiacos

La situazione di Mehdi Taremi continua a tenere banco in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro sta trattando la cessione dell'attaccante, per il quale in questo momento in pole position c'è l'Olympiacos, che ha sorpassato il PSV Eindhoven e il Panathinaikos. I dirigenti di Viale della Liberazione vogliono concludere l'operazione a titolo definitivo, puntando a incassare, tra la cifra che verrà eventualmente corrisposta per il cartellino e il risparmio sull'ingaggio lordo, circa 10 milioni di euro.

Cristian Chivu ha sposato in pieno il progetto di Oaktree e di Giuseppe Marotta e vuole puntare su calciatori giovani. Per questo è stato ingaggiato Ange-Yoan Bonny, che ha già lavorato con il rumeno a Parma, ed è stato confermato Francesco Pio Esposito, rientrato dal prestito allo Spezia. Per l'iraniano non c'è spazio nemmeno tra i convocati ed è dunque obbligato a trovarsi una sistemazione.

Negli scorsi giorni era stata ventilata anche l'ipotesi di un trasferimento al Sassuolo, ma Carnevali ha spiegato come sia un giocatore da grande squadra, soprattutto per quanto percepisce annualmente. In carriera ha giocato con Porto, Persepolis, Inter, Al-Gharafa, Rio Ave, Iranjavan, Shahin Bushehr e Iran, la sua Nazionale, con cui vanta 96 presenze e 54 gol.