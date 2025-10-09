Una rete ogni 52': i numeri di Taremi all'Olympiacos. Ma per l'allenatore è una riserva

Flop all'Inter, Mehdi Taremi tenta di rilanciare la carriera all'Olympiacos. I nerazzurri con la cessione dell'iraniano sono riusciti anche a ricavarne una plusvalenza di 2 milioni, avendolo preso a parametro zero nell'estate 2024. E difficilmente lo rimpiangeranno. Ma come sta andando il centravanti in Grecia?

I numeri dicono: 4 reti in 209' che significano una rete ogni 52 minuti. Certo, reti che vanno pesate: due di esse in Coppa di Grecia contro l'Asteras Tripolis, altri due contro il Panserraikos all'esordio in campionato. Ma certamente i tifosi biancorossi non possono che essere soddisfatti. Al momento Taremi ha giocato solamente una partita da titolare e si è dovuto accontentare di piccoli spezzoni di gara. Anche in Champions ha giocato nel secondo tempo della partita contro il Pafos, venendo inizialmente espulso e poi graziato dal VAR mentre contro l'Arsenal ha giocato poco meno di mezz'ora.

Il tecnico José Luis Mendilibar gli preferisce El Kaabi, fin qui titolare inamovibile. C'è stata l'occasione di vederlo in tandem col marocchino e nel derby contro il Panathinaikos è entrato all'80' e al 92' ha servito l'assist decisivo per il compagno di squadra che è valso l'1-1. Non male come biglietto da visita, ma il giudizio al momento è sospeso: troppo poco il minutaggio fin qui, tuttavia l'impressione che si ha al momento è che Taremi sia ancora lontano dall'essere il giocatore importante che è stato a Porto.



MEHDI TAREMI - OLYMPIACOS

Presenze: 7

Da titolare: 1

Reti: 4

Assist: 1