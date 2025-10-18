Dybala falso nueve. Condò: "Gasperini toglie un punto di riferimento ai difensori dell'Inter"

"Ora sta arrivando l'autunno caldo. Nelle stagioni precedenti, la squadra che ha vinto è stata la migliore in questo segmento - tranne l'anno scorso, in cui il Napoli non fece benissimo". Lo afferma Paolo Condò, a Sky Sport, nel prepartita di Roma-Inter.

Poi aggiunge: "Schierando Dybala insieme a Soulé e Pellegrini si evita che i marcatori nerazzurri abbiano il punto di riferimento da marcare, in un certo senso chiamandoli fuori. Se il piano riesce, si trasforma il proprio punto debole in un punto di forza".

Infine un ricordo del passato: "La mia partita preferita tra le due squadre è il 5-4 del '98-'99. C'erano Zamorano, Baggio, Ronaldo, Bergomi, Totti - che segnò il primo rigore e siglò tanti assist. Ciò nel contesto di una partita tra due squadre che finirono rispettivamente quinta e ottava".