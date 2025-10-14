Roma-Inter, Capello: "Sugli esterni si può fare la differenza: Soulé da una parte, Dimarco dall’altra"

Fabio Capello non ha dubbi. Roma-Inter sarà una partita "bella, avvincente, sugli esterni si può fare la differenza: Soulé da una parte, Dimarco dall’altra". L'ex allenatore del Milan ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match dell'Olimpico fra i giallorossi e i nerazzurri. "Ognuno dei due allenatori interpreta la pressione a modo proprio. Gasperini la applica a tutto campo, il suo 'uomo su uomo' è un marchio di fabbrica riconosciuto che gli ha permesso di arrivare in alto con l’Atalanta e, adesso, con la Roma.

Chivu viaggia in una direzione simile - prosegue - ma meno esasperata, diciamo così: la pressione alta e la riaggressione permettono alla sua Inter di creare superiorità in attacco non appena recuperato il pallone, ma dietro la squadra rischia meno. La Roma invece accetta di esporsi ai pericoli, ma la solidità difensiva dei giallorossi li riduce al minimo. Più che nello stile di gioco, però, trovo che Gasp e Chivu siano simili sotto un altro punto di vista".

Capello allora ha commentato quale caratteristiche accomuna i due allenatori che saranno di fronte alla ripresa del campionato per un match davvero interessante: "La personalità: entrambi sono capaci di entrare con grande facilità nella testa dei giocatori".