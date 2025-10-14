Nel radar della Serie A - Muscoli e qualità, Alphadjo Cissé esempio di duttilità

Ultimo talento emerso dal settore giovanile dell'Hellas Verona, sulla scia di Marash Kumbulla, Filippo Terracciano, Diego Coppola e Ibrahim Sulemana, Alphadjo Cissé rappresenta una delle nuove opportunità per il calcio italiano. Capace di unire la fisicità che le sue origini guineane portano con sé alla scuola italiana.

Il percorso: nato al Giorgione, esploso in gialloblù

Fino ai 14 anni il ragazzo nato a Treviso ha vestito la maglia del Giorgione, piccolo club di Castelfranco Veneto, arrivando in gialloblù nel 2020. Nel giro di pochissimo tempo arriva l'esplosione: già dodici mesi dopo entra nel giro della Primavera, tanto che nella stagione 2022/2023 mette a referto 23 presenze e 5 gol. In quella successiva il bottino arriva a 16 reti in 31 apparizioni. Tanto che l'esordio in Serie A è datato 26 maggio 2024 nel pareggio per 2-2 contro l'Inter. L'estate scorsa, poi, la prima avventura vera e propria nel calcio professionistico con il trasferimento in prestito al Catanzaro.

Le caratteristiche: sa attaccare ma anche difendere. Bene.

Con un fisico da 181 cm per 68 kg ad appena 18 anni Cissè ha le qualità per imporsi in un calcio atletico come quello attuale. Sul piano tecnico nasce come centrocampista offensivo, ma può anche adattarsi seconda punta, esterno o, all'occorrenza centrocampista centrale. Una sorta di diamante allo stato grezzo tutto ancora da scoprire. Le statistiche, infatti, parlano di un'alta percentuale di passaggio riusciti, di una buona propensione al dribbling, ma anche di capacità in fase di contrasto inusuali per un elemento offensivo.

Alphadjo Cissé, la sua scheda

Nato il: 22 ottobre 2006

Nazionalità: Italia - Guinea

Posizione: Trequartista - Seconda punta - Centrocampista

Piede: Destro

Squadra attuale: Catanzaro (prestito dall'Hellas Verona)

Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2029 (Hellas Verona)