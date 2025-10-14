TMW Pagliari: "Inter e Napoli squadre da battere. La Fiorentina ne verrà fuori. Como top club"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini Silvio Pagliari ha parlato della lotta scudetto: "Per me l'Inter l'anno scorso ha perso lo scudetto per un niente, perché l'ultima partita l'ha buttato. L'Inter, insieme al Napoli, è la squadra da battere ma quest'anno c'è Allegri che non avendo le coppe...Se Gimenez torna a fare quello che faceva in Olanda penso possa fare quei 15 gol che sposterebbero gli equilibri. Per vincere gli scudetti servono i gol e l'anno scorso sono mancati quelli all'Inter".

Sorpreso di questo inizio della Fiorentina.

"Son sorpreso perché conosco Pioli e Pradé. Sanno fare il loro mestiere e hanno fatto una buona squadra. Potevi pensare che la Fiorentina avesse questi problemi in fase realizzativa con Piccoli, Dzeko, Kean, Gudmundsson? Significa che Pioli deve trovare un po' la quadra ma sono convinto che, se tutti hanno pazienza, la Fiorentina ne verrà fuori".

Il Como può essere la "sorpresa"? C'è un progetto sportivo e un grandissimo potenziale allenatore.

"Son d'accordo. Ho visto Fabregas a Bologna contro un altro grande allenatore per cui io stravedo come Italiano, che per me (per quella fascia di età) è il più forte che c'è in Italia senza se e senza ma. Vince anche le gare sporche. Dall'altra parte ho visto un Como molto organizzato con un grande allenatore che anche lui per diventare un grandissimo deve vincere le partite sporche. Il Como vince quando gioca benissimo. In Italia per arrivare nelle prime pozioni devi fare anche il punto in maniera sporca. Ha un potenziale grandissimo però non consideriamo più il Como una piccola. Ha speso 200 milioni sul mercato, adesso come adesso è una grande del calcio italiano con uno degli uomini più ricchi come proprietario".