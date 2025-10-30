L'obiettivo del 38enne Pedro: "Voglio lasciare la Lazio in Europa, è il posto che si merita"

Pedro, attaccante della Lazio, ha commentato così a Sky Sport il pareggio per 0-0 contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni: "Non sfruttiamo le occasioni che abbiamo avuto davanti alla porta, poi questo lo paghi. Se Isaksen avesse segnato nel primo tempo, la partita sarebbe cambiata. Allo stesso tempo stiamo facendo bene in difesa, perché anche oggi non abbiamo preso gol. Abbiamo fatto un punto e dato continuità alla vittoria contro la Juve, ora testa al Cagliari".

Sul ruolo inedito di centravanti: "Per me è meglio giocare dietro la punta oggi, ma in passato ho fatto anche il centravanti... Cambia tanto giocare attaccante a 38 anni anziché a 20-22. Il mister mi ha chiesto di farlo tra le linee, ma stasera abbiamo giocato tanto coi palloni lunghi. Abbiamo sprecato energie, non è stato facile in quel ruolo".

Sul suo obiettivo quest'anno: "Voglio fare bene, sfruttare ogni momento, ogni partita, lasciare bene la Lazio, spero in Europa, che è dove penso che questa squadra meriti di stare. Avere l’ambizione di crescere, sotto ogni punto di vista. Per me è un piacere essere qui. Quanti altri anni giocherò? Difficile per me (ride, ndr). Ogni giorno che passa sono più vicino al ritiro”.