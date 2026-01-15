L'obiettivo dell'Atalanta secondo Palladino: "Ottenere molto più dei 28 punti fatti all'andata"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pisa, ha parlato così dell'obiettivo della sua Atalanta: "Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l'ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all'andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo".

Un mese e mezzo fa c'è stata la sconfitta a Verona: come vede la squadra?

"Il passato è passato. Vedo una squadra affamata, preparata e con la voglia di fare bene. Chiaro che le insidie sono sempre dietro l'angolo, perché le cosiddette piccole ti possono fermare. I dettagli faranno la differenza e domani affrontiamo una squadra difficile dove servirà la mentalità giusta".

