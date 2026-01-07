L'Udinese ritrova la vittoria, 2-1 in casa del Torino: Zaniolo protagonista

L'Udinese passa in casa del Torino, 2-1 per la formazione di Runjaic. A segno Zaniolo ed Ekkelenkamp, a nulla è servito il gol di Casadei nel finale

Le scelte iniziali

Baroni schiera i suoi con il 3-5-2 piazzando Ismajli, Maripan e Coco davanti a Paleari. Ilkhan in mezzo al campo, con ai lati Casadei e Vlasic. Sulle fasce Lazaro e Aboukhlal, mentre in avanti Simeone e Njie.Runjaic risponde con lo stesso modulo, con Okoye tra i pali e davanti Solet, Kristensen e Kabasele. Nel cuore della mediana largo a Miller, Karlstrom ed Ekkelenkamp, in una linea a 5 completata sugli esterni da Zaniolo e Kamara. 11 completato in avanti da Zaniolo e Davis.

Tante occasioni nel primo tempo, Zaniolo spreca

L'Udinese parte bene e al minuto numero 18 Kabasele trova il gol, ma dopo il check al monito l'arbitro annulla per un fallo di mano. La risposta del Torino è sulla testa di Casadei, che incorna di testa trovando la super parata di Okoye. Nel finale l'Udinese sfiora due volte il vantaggio: Zaniolo, solo all'altezza del dischetto, calcia debolmente addosso a Paleari. È lo stesso portiere del Torino a far venire qualche brivido ai tifosi granata qualche minuto più tardi: sul retropassaggio di Vlasic, l'estremo difensore granata rinvia su Davis e la palla carambola fuori di pochissimo.

Zaniolo si fa perdonare, Casadei non basta

Nella ripresa l'Udinese getta le basi per la vittoria. Prima il gol di Zaniolo su assist di Zeroli dopo un errore in ripartenza di Vasic, poi arriva il raddoppio firmato da Ekkelenkamp. Atta avvia l'ennesima ripartenza servendo Davis, che a sua volta mette in area per Ekkelenkamp. Maripan interviene in scivolata, ma per poco non chiude in angolo. La sfera infatti rimane nei pressi della porta sguarnita dopo l'uscita di Paleari e lo stesso Ekkelenkamp appoggia in rete. Nel finale Casadei trova il gol di testa ma non basta, l'Udinese passa 2-1 in casa del Torino.