Torino-Udinese, il primo tempo termina 0-0 ma le occasioni non sono mancate

Si è da poco concluso il primo tempo di Torino-Udinese. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 ma le occasioni non sono mancate.

Le scelte iniziali

Baroni schiera i suoi con il 3-5-2 piazzando Ismajli, Maripan e Coco davanti a Paleari. Ilkhan in mezzo al campo, con ai lati Casadei e Vlasic. Sulle fasce Lazaro e Aboukhlal, mentre in avanti Simeone e Njie.Runjaic risponde con lo stesso modulo, con Okoye tra i pali e davanti Solet, Kristensen e Kabasele. Nel cuore della mediana largo a Miller, Karlstrom ed Ekkelenkamp, in una linea a 5 completata sugli esterni da Zaniolo e Kamara. 11 completato in avanti da Zaniolo e Davis.

Gol annullato a Kabasele, Zaniolo si divora il vantaggio

L'Udinese parte bene e al minuto numero 18 Kabasele trova il gol, ma dopo il check al monito l'arbitro annulla per un fallo di mano. La risposta del Torino è sulla testa di Casadei, che incorna di testa trovando la super parata di Okoye. Nel finale l'Udinese sfiora due volte il vantaggio: Zaniolo, solo all'altezza del dischetto, calcia debolmente addosso a Paleari. È lo stesso portiere del Torino a far venire qualche brivido ai tifosi granata qualche minuto più tardi: sul retropassaggio di Vlasic, l'estremo difensore granata rinvia su Davis e la palla carambola fuori di pochissimo.