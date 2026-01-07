Zaniolo si rilancia a Udine: già cinque gol, eguagliato il bottino delle ultime tre stagioni
TUTTO mercato WEB
Nicolò Zaniolo è tornato protagonista. Con la rete realizzata questa sera in casa del Torino, l’attaccante dell’Udinese ha toccato quota cinque gol in 17 presenze in questo campionato, ritrovando continuità e incisività sotto porta.
Come evidenziato da Opta, si tratta di un dato tutt’altro che banale: Zaniolo ha infatti già segnato tanti gol quanti quelli realizzati complessivamente nelle tre precedenti stagioni di Serie A, nelle quali aveva collezionato cinque reti in 64 partite con le maglie di Roma, Fiorentina e Atalanta.
Altre notizie Serie A
Live TMWLazio, Cataldi sugli arbitri: "Difficile chiedere spiegazioni. Da un mese e mezzo ogni partita ce n'è una"
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
1 Lazio, Lotito: "Nessuna risposta dalla Lega. Se il sistema non dà serenità, lo faccia qualcuno esterno"
3 Il progetto di Comolli è chiaro dall'estate e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Guendouzi e i suoi amici: i giocatori al centro del mercato impiegati dai club che potrebbero lasciare
Serie A
Lazio, Cataldi sugli arbitri: "Difficile chiedere spiegazioni. Da un mese e mezzo ogni partita ce n'è una"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile