Zaniolo si fa perdonare e trova il vantaggio. Udinese avanti 1-0 a Torino
L'Udinese passa in vantaggio, a segno Zaniolo! Errore in uscita di Vlasic, con Ekkelenkamp che ne approfitta e apre sulla destra per Zanoli: passaggio a centro area per Zaniolo, che si fa trovare pronto e trafigge Paleari e si fa perdonare dopo l'errore nel primo tempo.
