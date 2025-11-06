Inter, Bisseck sul gol subito dal Kairat: "A volte nessuno sa chi deve prenderla"

Il difensore dell'Inter, Yann Bisseck, ha parlato a Prime Video al termine della gara vinta dai nerazzurri contro il Kairat Almaty. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che è successo sul gol subito?

"La palla è andata alta, a volte nessuno sa chi deve andare a prenderla. Non può succedere, dobbiamo fare meglio, ma è successo".

Braccetto a destra, sinistra, centrale: sei il giocatore ideale per Chivu?

"Spero che la pensi così il mister, per me è solo importante migliorare ed aiutare la squadra, so che devo migliorare ancora e sono sulla strada giusta".