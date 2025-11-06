Live TMW Kairat Almaty, Urazbakhtin: "Inter grande rivale, grato per la prestazione dei ragazzi"

Il Kairat Almaty esce con l'onore delle armi da San Siro. I kazaki perdono 2-1 ma sorprendono i nerazzurri per intensità e proprietà di palleggio, pagando alcune leggerezze individuali. L'allenatore Rafael Urazbakhtin interviene in conferenza stampa per commentare il match di San Siro: "Abbiamo giocato contro una rivale fantastica, finalista l'anno scorso. Eravamo consapevoli della loro forza abbiamo cercato di fare quello che potevamo. Sono grato ai ragazzi, lo sviluppo del gioco è stato aderente alle mie indicazioni. Abbiamo anche fatto degli errori ma la possiamo mettere nei nostri annali una partita del genere. Con queste partite possiamo guardare al futuro. Una sorpresa incredibile vedere anche tanti tifosi e li ringrazio. Sono toccato per quello che hanno fatto. Nell'intervallo ho detto ai ragazzi di guardare quanti tifosi c'erano".

Che emozioni si prova a ritornare a San Siro?

"Non mi sarei mai immaginato di poter ritrovarmi in questo stadio in qualità di allenatore. Questo dimostra che i miracoli succedono".

Dove può arrivare Satpayev?

"Lui è una piccola star che si sta vedendo sempre di più. Quest'anno è stato uno dei leader della squadra. Se siamo qui gran parte del suo merito è suo, può sviluppare ancora il suo potenziale. Il Chelsea non a caso ha messo gli occhi su di lui, probabilmente andrà lì. Degli esperti prenderanno le decisioni per la sua carriera".

Come cambiano ora gli allenamenti?

"Abbiamo dato sei giorni di riposo ai ragazzi anche per riposare psicologicamente visto che il campionato è finito. Sarà difficile preparare la prossima partita in Champions. L'impostazione degli allenamenti sarà molto particolare, vedremo cosa fare".

C'è qualche rammarico?

"Dispiace per la partita contro il Pafos, forse è mancanza di esperienza. Con le squadre top invece giochi forse ai limiti delle possibilità. Il contesto cambia molto a seconda di chi affronti. Per noi è importante essere presenti in queste competizioni europee perchè contribuisce anche alla crescita del nostro paese".