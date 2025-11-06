Saelemaekers vede l'analogia: "Noi come il Milan dello Scudetto? La mentalità è giusta"

A pochi giorni dalla sfida contro il Parma, il giocatore del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare del suo ottimo inizio di stagione alla guida di Massimiliano Allegri.

Fra le sue parole - riportate da MilanNews - anche un pensiero sull'analogia con il Milan dello Scudetto, da lui vissuto: "Penso che una cosa che c'è in comune è il fatto che prendiamo partita dopo partita: lavoriamo ogni settimana, resettiamo dopo ogni partita sia che sia buona o un po' meno bella. Ripartiamo da basi nuove ogni settimana: questa è una cosa in comune con l'anno dello Scudetto. È una cosa molto importante, fare reset permette di non esaltarci troppo e non buttarsi sotto terra: rimaniamo qua con una mentalità giusta".

Sulla possibilità di rimanere al Milan a vita, ha aggiunto: "Penso che non posso nascondere il mio amore per il Milan, ovviamente a oggi la cosa che devo fare è dare il massimo sul campo. Poi sarà la società a decidere se mi vogliono tenere. Fin quando indosserò questa maglia darò il massimo in ogni partita".

Sui gol: "Quanti me ne ha chiesti Allegri? Il mister mi chiede di fare il mio lavoro al massimo, di aiutare i miei compagni: non mette pressione sulle statistiche. Sa che uno che dà il massimo, aiuterà gli altri a fare gol e a fare spazio agli altri. Non c'è la pressione di fare gol, che sia io o altri giocatori. Siamo qua per lavorare forte, ascoltare quello che il mister ci chiede per il weekend: il resto è sempre bonus"

Infine sul Parma: "Sarà una partita molto difficile. Sappiamo che il Parma non è mai una squadra facile in trasferta. Dovremo essere prontin mentalmente e fisicamente, andare lì e lottare fino alla fine".