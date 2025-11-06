Marsiglia-Atalanta, perché l'arbitro non ha assegnato il rigore ai francesi

Polemica a Marsiglia per la vittoria dell'Atalanta, per la rete di Lazar Samardzic avvenuta per un mancato rigore assegnato ai padroni di casa, per mani di Ederson. Applicando il regolamento però la decisione dell'arbitro José María Sánchez è corretta.

Quello di Ederson è stato considerato un controllo impreciso, un'autogiocata con rimpallo casuale sulla sua mano. Il brasiliano fa tutto da solo e non si oppone a un avversario, per questo l'arbitro ha ritenuto di lasciar proseguire. L'azione poi si è conclusa con la rete dell'Atalanta.