Marsiglia-Atalanta, perché l'arbitro non ha assegnato il rigore ai francesi
Polemica a Marsiglia per la vittoria dell'Atalanta, per la rete di Lazar Samardzic avvenuta per un mancato rigore assegnato ai padroni di casa, per mani di Ederson. Applicando il regolamento però la decisione dell'arbitro José María Sánchez è corretta.
Quello di Ederson è stato considerato un controllo impreciso, un'autogiocata con rimpallo casuale sulla sua mano. Il brasiliano fa tutto da solo e non si oppone a un avversario, per questo l'arbitro ha ritenuto di lasciar proseguire. L'azione poi si è conclusa con la rete dell'Atalanta.
Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Samp, ritiro anticipato per la sfida al Venezia: oggi la partenza. Con buone notizie dall'infermeria
Entella, il difensore goleador. Tiritiello: "Ci ho sempre creduto, ma mi sta anche andando di culo!"
