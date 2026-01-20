La 1ª della Premier League è troppo per la 1ª della Serie A. La Champions ad ora dice questo

La strada per gli ottavi diretti, per l'Inter, è cosparsa di sconfitte contro le grandi. I nerazzurri, col ko per 3-1 contro l'Arsenal, incassano infatti la terza sconfitta di fila in Champions League dopo Atletico Madrid e Liverpool, ovvero tutte le big affrontate. Si tratta inoltre della striscia di sconfitte più lunga da quella del 5 aprile 2011-14 settembre 2011.

Dall'altra parte, e veniamo nello specifico alla gara di questa sera a San Siro, c'era un Arsenal che sta letteralmente dominando la stagione. I Gunners hanno centrato la settima vittoria di fila In Champions League e adesso aspettano il Kairat nell'ultima gara del girone ,con la sensazione che fare 8 su 8 non sarà un ostacolo così insormontabile.

L'Inter, reduce da una gara dove comunque ci sono state occasioni sprecate, volerà invece a Dortmund per provare a raggiungere gli ottavi senza i playoff. Al di là di questo - vedremo cosa accadrà anche per il Napoli, la Juventus e l'Atalanta - una cosa appare certa al fischio finale di San Siro: la differenza tra la prima di Premier League, l'Arsenal appunto (a +7 su Manchester City e Aston Villa, ndr), e la prima della Serie A appare quanto mai evidente. Insomma, non solo troppo Arsenal per questa Inter, è troppo Arsenal per tutte le big europee in questo momento.