Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Atalanta, Kolasinac: "Gara difficile, bravi però a rimontare dopo lo svantaggio"

Atalanta, Kolasinac: "Gara difficile, bravi però a rimontare dopo lo svantaggio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Serie A
Giuseppe Lenoci

Protagonista nella sfida tra Atalanta e Udinese, Sead Kolasinac ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Non è stata una gara molto semplice. Siamo stati bravi a rimontare dopo il 2-0, non era facile. Bayern? Il nostro focus era sulla partita di oggi. Ora recuperiamo le energie e poi ci pensiamo. Siamo sicuramente felici di questa opportunità europea, ma dobbiamo recuperare le energie".

Articoli correlati
Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"... Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"
Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo... Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"... Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"
Altre notizie Serie A
Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo... Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"... Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"
La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura... La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura dello Stadium
Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro... Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro
Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile... Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta"
Juventus, Bremer premiato MVP bianconero di febbraio: tutti i numeri del brasiliano... Juventus, Bremer premiato MVP bianconero di febbraio: tutti i numeri del brasiliano
Atalanta, Zalewski: "Due punti persi vista la classifica. Bayern? Noi siamo pronti"... Live TMWAtalanta, Zalewski: "Due punti persi vista la classifica. Bayern? Noi siamo pronti"
Atalanta, Kolasinac: "Gara difficile, bravi però a rimontare dopo lo svantaggio" Atalanta, Kolasinac: "Gara difficile, bravi però a rimontare dopo lo svantaggio"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
1 Juventus-Pisa, le probabili formazioni: confermato il trio Conceicao-McKennie-Yildiz
2 Milan-Inter, le probabili formazioni: in attacco è Pulisic-Leao contro Thuram-Pio Esposito
3 Luca Pellegrini, Sarri non lo voleva nemmeno nel 2023. Fuori rosa nel 2024, ora utilizzato
4 Genoa-Roma, le probabili formazioni: Pisilli confermato, Rensch prende il posto di Wesley
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Immagine top news n.2 Scamacca trascina l'Atalanta: ripresa l'Udinese, spettacolare 2-2 al Gewiss Stadium
Immagine top news n.3 Lazio, stagione già finita per Provedel? Rischia 2-3 mesi di stop dopo l'infortunio alla spalla
Immagine top news n.4 Lotta alle simulazioni? Con Marinelli non si scherza: due gialli in 6' in Cagliari-Como
Immagine top news n.5 Inter, Chivu: "Problemi per Thuram, ha la febbre e non si è allenato. Speriamo di recuperarlo"
Immagine top news n.6 Voci sul Real Madrid? Allegri: "Sto bene al Milan e sono molto contento. Conta solo il presente"
Immagine top news n.7 Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Runjaic e la tensione con Palladino: "Ci siamo abbracciati ed è finita lì"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, Palladino spiega le proteste: "40 secondi per una rimessa: in Italia dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Zalewski: "Oggi perso due punti. Pesa l'inizio negativo del campionato"
Immagine news Serie A n.4 La Juve preme, ma il Pisa risponde senza sfigurare: al 45' è ancora 0-0 tra le mura dello Stadium
Immagine news Serie A n.5 Lecce-Cremonese, i convocati di Di Francesco: Gandelman ce la fa, fuori in quattro
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Udinese, la moviola di Marelli: "Errore sul 2-0. Palladino? Non tollerabile quella protesta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Immagine news Serie B n.2 Modena-Cesena 0-0, le pagelle: Shpendi isolato, Gerli sfortunato
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Bertagnoli: “Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia, vogliamo salvarci"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 29ª giornata: il Modena non sfonda, il Cesena strappa un prezioso 0-0
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa raggiante: "Veder giocare questa squadra è un'emozione positiva"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano: "Dobbiamo portare la partita dalla nostra parte"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Immagine news Serie C n.5 Dolomiti Bellunesi, show di Clemenza: tripletta nel 4-1 contro l’Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 31ª giornata: i risultati dei match delle 15. Vicenza ok, Clemenza show
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Stasera l'Italia torna in campo: a Vicenza contro la Danimarca è già una gara decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”