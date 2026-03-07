Atalanta, Kolasinac: "Gara difficile, bravi però a rimontare dopo lo svantaggio"
Protagonista nella sfida tra Atalanta e Udinese, Sead Kolasinac ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Non è stata una gara molto semplice. Siamo stati bravi a rimontare dopo il 2-0, non era facile. Bayern? Il nostro focus era sulla partita di oggi. Ora recuperiamo le energie e poi ci pensiamo. Siamo sicuramente felici di questa opportunità europea, ma dobbiamo recuperare le energie".
