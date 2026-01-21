La Champions è la kryptonite di Conte: solo 17 vittorie in 49 partite. I numeri lo inchiodano

Non c'è niente da fare, la Champions League è ancora un tabù per Antonio Conte. Nel corso della sua carriera l'allenatore italiano ha un bilancio non certo invidiabile nella competizione europea con 17 vittorie, 16 pareggi e 16 sconfitte in 49 partite. Numeri che non possono soddisfare un perfezionista come lui, che ha guidato squadre di assoluto livello come Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham e oggi Napoli.

La media di punti per gara è di 1,37 ed è sicuramente inferiore e nemmeno di poco a quella che invece ha nei tornei nazionali, dove spesso non fallisce. A testimoniarlo è il suo palmares, nel quale annovera una Premier League, 5 Serie A, una FA Cup, 2 Supercoppa Italiana e una Serie B. In Europa invece il miglior risultato ottenuto è la finale di Europa League persa con l'Inter contro il Siviglia.

Forse è l'unica cosa che manca a un tecnico che si dimostra ancora in difficoltà a gestire il doppio impegno, che porta via energie ai giocatori e soprattutto causa problemi fisici, che inevitabilmente finiscono per abbassare il livello di competitività della rosa. Dopo tanti meritati elogi, è giusto anche criticare Antonio Conte, che neanche con l'esperienza è riuscito a migliorare il suo score.