La Cremonese sblocca subito la gara con Johnsen, 1-0 con il Cagliari
La Cremonese sblocca subito la gara, a segno Dennis Johnsen! Mina sbaglia la chiusura su Vardy, ne approfitta l'ex Leicester che appoggia per Johnsen che deve solo appoggiare la palla in rete.
