Palermo, si complica l'affare Pierini: si riapre la pista Johnsen con la Cremonese

Come riporta La Gazzetta dello Sport è difficile che Pierini possa lasciare il Sassuolo in questa finestra di mercato e, per questo motivo, il Palermo sta già valutando alternative concrete per completare il reparto offensivo dopo l’uscita di Brunori. In cima alla lista è finito Johnsen: la Cremonese si prenderà ancora qualche giorno per decidere se aprire o meno alla sua cessione, ma l’interesse rosanero è reale e monitorato con attenzione.

Intanto anche le dirette concorrenti si muovono sul fronte attaccanti, seppur con profili differenti. Il Venezia è in attesa del via libera del Napoli per Ambrosino, mentre il Monza resta alla finestra sperando nel sì definitivo per Venturino. La capolista Frosinone, nonostante il blocco del mercato, osserva senza fretta l’evolversi della situazione legata a Fiori al Mantova, pronta a intervenire qualora si aprisse uno spiraglio.