Cremonese, Johnsen risponde alle voci di mercato: il gol è un messagio anche a Nicola

Dennis Johnsen, esterno offensivo della Cremonese finito al centro di numerose voci di mercato (il Venezia sogna il suo ritorno in laguna, il Palermo lo ha messo nel mirino come possibile sostituto di Bunori, passato alla Sampdoria) ha risposto sul campo alle speculazioni. Nonostante in questa stagione non abbia trovato grande continuità di impiego, Nicola lo ha schierato titolare nel match contro il Cagliari, e il norvegese ha ripagato la fiducia con un gol fulmineo: appena 4 minuti dopo l’inizio, ha sfruttato un assist di Vardy per sbloccare il risultato.

Una rete che potrebbe essere un punto di svolta per Johnsen: dall’ipotesi di cessione alla possibilità concreta di ritagliarsi un ruolo da protagonista in maglia grigiorossa, la prestazione di oggi potrebbe cambiare decisamente il destino del classe ’97.