Il Palermo sembra aver trovato la quadra: all in su Pierini del Sassuolo. Che non chiude Johnsen

"Arriverà un altro attaccante di livello, che ci possa migliorare. E non è facile": così, nella giornata di ieri, il Direttore Sportivo del Palermo Carlo Osti, che parlava in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport un anno dopo il suo arrivo in rosanero. Un anno che viene "inaugurato" dalla caccia al sostituto di Matteo Brunori, approdato alla Sampdoria.

Uno dei nomi in auge era quello di Matteo Tramoni del Pisa, ma, stando a quanto si legge su Tuttosport in edicola quest'oggi, i rosanero sembrano aver optato per il classe 1998 Nicholas Pierini, in uscita dal Sassuolo: situazione, questa, più agevole rispetto a quella legata all'attaccante della compagine toscano. Il quotidiano parla di un'accelerata dei siciliani sul giocatore, che non chiude però la pista che porta a Dennis Johnsen, attualmente in Serie A con la Cremonese: il giocatore, però, è un pallino di mister Giovanni Stroppa, che lo aveva voluto in grigiorosso e lo avrebbe richiesto anche adesso a Venezia.

Saranno quindi giorni caldi su questi fronti, ma la certezza è che il Palermo apporrà un rinforzo nel proprio reparto avanzato, anche per una questione numerica. E la sensazione è che non si attenderà molto tempo per averlo.