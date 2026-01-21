La Fiorentina e il mondo del calcio salutano Rocco Commisso: oggi alle 16 il funerale a New York
Giornata importante e simbolica quella che vivrà quest'oggi la Fiorentina, intesa come società. Nelle prossime ore infatti verrà celebrato a New York il funerale del presidente Rocco Commisso, scomparso dopo mesi di malattia nella notte fra venerdì e sabato scorso.
La funzione avrà luogo alla Cattedrale di San Patrizio a New York, casa dell'imprenditore italo americano, e sarà seguita in diretta streaming dalla squadra di Paolo Vanoli. Negli Stati Uniti invece è da segnalare la presenza del sindaco di Firenze Sara Funaro, del direttore generale Alessandro Ferrari, dell'ex direttore sportivo Daniele Pradè e di tanti altri responsabili delle istituzioni, siano esse sportive o politiche. La funzione prenderà il via alle ore 10 americane, le 16 italiane.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30