La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano per i messaggi ricevuti: la nota del club viola

La scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso all’età di 76 anni, avvenuta nella notte italiana tra venerdì e sabato, ha sconvolto Firenze e in generale tutto il mondo del calcio. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio verso la famiglia e il mondo Fiorentina: altri Presidenti, club, giocatori, procuratori, giornalisti, tifosi. Tutti hanno voluto manifestare un pensiero per l’uomo scomparso.

Per questo motivo la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina hanno espresso attraverso una nota pubblicata pochi istanti fa sul sito dei viola la propria gratitudine per l’affetto ricevuto: “La Famiglia Commisso e la Fiorentina - si legge - desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco.

In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile”.