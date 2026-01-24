La Fiorentina non trova pertugi e il Cagliari la punisce in contropiede: Kilicsoy firma lo 0-1 al 45’

Termina 0-1 in favore del Cagliari il primo tempo del Franchi contro la Fiorentina. I viola fanno la partita, ci provano ma non riescono a trovare pertugi. Ne approfitta la squadra di Pisacane, che colpisce alla mezz’ora grazie all’asse Palestra-Kilicsoy.

La gara parte molto forte, con una bella azione per parte già nei primi minuti. Dopo una manciata di secondi bella iniziativa di Gudmundsson sulla sinistra che si libera bene dalla marcatura di Ze Pedro, calcia dalla distanza e fa sibilare la palla alla sinistra di Caprile. Il Cagliari risponde al 7’: Kilicsoy recupera una bella palla, allarga per Palestra che arriva in corsa e che lascia partite un bel destro deviato in modo provvidenziale da Pongracic.

Dopo venti minuti di grande intensità, dove la Fiorentina fa la partita senza però trovare i giusti pertugi, la partita la sbloccano i sardi alla mezz’ora. Bel concontropiede portato sulla destra dal solito Palestra, il quale pennella un cross perfetto per la testa di Kilicsoy. Il turco colpisce benissimo di testa e infila De Gea grazie ad una deviazione di Comuzzo. I viola non ci stanno e vanno ad un passo dal pari tre minuti più tardi con Gudmundsson che dopo essere stato servito da Dodo si libera in area di Mazzitelli, lascia partite in destro da pochi passi trovando un miracoloso Caprile.