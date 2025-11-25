La Fiorentina ricorda Lorenzo Buffon: "Portiere efficace e spettacolare che segnò un'epoca"

Attraverso il propri profili social, la Fiorentina rende omaggio alla memoria di Lorenzo Buffon, grande portiere degli anni ’50 scomparso nella giornata di oggi, a 95 anni: "La Fiorentina piange la scomparsa di Lorenzo Buffon, portiere efficace e spettacolare, che segnò un’epoca tra gli Anni 50’ e 60’ e vestì la maglia viola nella stagione 1963-1964", il testo del messaggio della società viola.

Lorenzo Buffon è morto a Latisana, in provincia di Udine dove viveva. Avrebbe compiuto 96 anni il prossimo 19 dicembre. Dopo aver militato con il Milan capitanato da Niels Liedholm dal 1950 al 1960 (con cui vinse 5 scudetti), nella sua lunga carriera indossò anche le maglie di Genoa, Fiorentina appunto, e Inter, oltre che quella della Nazionale. Buffon, spiega la figlia che ne ha dato l'annuncio della scomparsa, è morto per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno in forma privata a Latisana.