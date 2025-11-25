Il Milan ricorda Lorenzo Buffon: "Le sue mani 'a tenaglia' ci hanno reso grande”
Tramite i propri profili social, il Milan rende omaggio alla memoria di Lorenzo Buffon, scomparso oggi all’età di 95 anni. Dal 1949 al 1960 era stato il portiere del club rossonero, con cui ha vinto quattro scudetti.
Il messaggio del Milan. “Le sue mani a Tenaglia hanno reso il Milan grande protagonista di tantissime vittorie negli anni Cinquanta. Lorenzo il Magnifico, un uomo buono dal grande cuore rossonero, ci ha lasciati. È con grande commozione che salutiamo Lorenzo Buffon e ne onoriamo la memoria”.
I funerali di Buffon si svolgeranno in forma privata a Latisana, in provincia di Udine, dove viveva.
