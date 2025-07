Ufficiale West Ham, ecco il colpo a zero Walker-Peters: "Qui per Potter, ma il club ha ambizione"

Un tuffo nel passato per Kyle Walker-Peters, terzino destro che si è svincolato dal Southampton lo scorso 1° luglio e ora viene ufficializzato come nuovo rinforzo del West Ham di Graham Potter: il giocatore, originario di Londra, rimetterà piede nella capitale inglese grazie ad un contratto firmato con gli Hammers fino a giugno 2028.

Comunicato ufficiale

"Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore della Nazionale inglese Kyle Walker-Peters. Il terzino versatile, che vanta due presenze con la nazionale maggiore, ha firmato un contratto triennale con gli Hammers dopo la sua partenza dal Southampton.

Il 28enne, a suo agio su entrambe le fasce, ha collezionato quasi 150 presenze in Premier League nel corso della sua carriera e porterà qualità e profondità alla rosa del tecnico Graham Potter. Walker-Peters, che indosserà la maglia numero 2, non vede l’ora di unirsi ai suoi nuovi compagni, iniziare il lavoro di preparazione estiva e indossare per la prima volta la storica maglia Claret and Blue.

Nato a Edmonton, nel nord di Londra, nell’aprile del 1997, Walker-Peters è entrato nelle giovanili del Tottenham Hotspur in giovane età. Nel 2017 ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U20 con l’Inghilterra e ha fatto il suo debutto in Premier League con gli Spurs. Dopo aver preso parte alla UEFA Champions League nella stagione 2018/19, Walker-Peters si è trasferito al Southampton in prestito nel gennaio 2020, per poi essere acquistato a titolo definitivo nell’estate dello stesso anno. Nei successivi cinque anni è diventato un titolare fisso nella formazione dei Saints.

Capace di giocare in entrambe le posizioni di terzino, o anche come esterno a tutta fascia se necessario, Walker-Peters ha collezionato oltre 200 presenze con il Southampton, contribuendo alla promozione del club in Premier League attraverso i play-off del campionato EFL nel 2024", la chiosa della nota.

Prime parole da nuovo arrivato

"Sono davvero entusiasta", ha dichiarato Walker-Peters. "Sembra che questo momento sia stato atteso a lungo, in passato sono stato accostato più volte al Club e ora sono semplicemente felice di essere qui. Ho parlato con Graham Potter e lui ha avuto un ruolo davvero importante nella mia decisione. Ho sempre apprezzato il suo stile come allenatore, penso si adatti bene alle mie caratteristiche. Mi ha parlato dell’atmosfera familiare che si respira nel Club, ed è qualcosa che sento molto vicino a me. Mi piace pensare di poter essere un’ottima scelta per il West Ham United".

Quanto alle ambizioni personali: "Mi piace giocare con intensità, dare tutto in ogni partita, e voglio cercare di raggiungere traguardi importanti qui. Ogni squadra vuole vincere trofei e il West Ham ha questa ambizione. Parlando con Graham, ho percepito la volontà di costruire qualcosa di speciale, e spero di poterne fare parte".