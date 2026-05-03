"La foto con i capelli lunghi di Higuain era creata con AI": la rivelazione sullo scatto virale

La curiosa vicenda che ha coinvolto Gonzalo Higuain si è chiarita nel giro di poche ore, dopo che una sua immagine era diventata virale sui social. L’ex attaccante, noto per le esperienze con Napoli, Juventus e altri grandi club, era apparso in uno scatto all’interno di un negozio di articoli sportivi con un aspetto insolito. Il look mostrava una barba molto folta, capelli lunghi e diradati, una semplice canottiera, pantaloncini e sandali: un’immagine che ha sorpreso molti tifosi, abituati a ricordarlo in ben altre condizioni durante la sua carriera da calciatore.

Proprio per questo aspetto così diverso dal solito, alcuni utenti hanno iniziato a dubitare dell’autenticità della foto. In tanti hanno ipotizzato che si trattasse di un’immagine manipolata con l’intelligenza artificiale, ipotesi che ha rapidamente preso piede online. Il cambiamento era talmente marcato da rendere El Pipita quasi irriconoscibile rispetto al passato, quando segnava con continuità sia nei suoi club sia con l'Albiceleste.

Alla fine, il dubbio è stato sciolto direttamente da chi aveva condiviso l’immagine. L’utente ha infatti pubblicato su X la foto originale col 38enne Higuain, mostrando che quella virale era stata alterata. Nello scatto autentico, Higuain appare con lo stesso abbigliamento ma con barba e capelli curati, mentre sorride accanto a un giovane tifoso.