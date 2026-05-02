Chi si rivede a Miami: la trasformazione di Higuain dopo il ritiro scatena i social

L'immagine attribuita a Gonzalo Higuain, intercettato in un negozio di articoli sportivi a Miami, ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico sui social network. Nello scatto, l'ex bomber di Juventus e Napoli appare quasi irriconoscibile: barba foltissima, aspetto un filo trasandato con canotta e abbigliamento "casual" che distano anni luce dal profilo di atleta ai massimi livelli mostrato durante la sua gloriosa carriera tra Europa e Sudamerica.

Il tempo passa per tutti, specialmente dopo il ritiro dal calcio giocato, ma l'aspetto del "Pipita" ha diviso il web tra chi ironizza sulla trasformazione e chi, invece, solleva forti dubbi sulla veridicità della fotografia, sospettando manipolazioni digitali o angolazioni ingannevoli. L'argentino, oggi 38enne, ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2022 con la maglia dell'Inter Miami e ha scelto di vivere una vita lontana da pressioni e riflettori della competizione agonistica.

Non è tuttavia la prima volta che il suo look finisce sotto la lente d'ingrandimento dei social: già nel 2021, il mix tra calvizie e barba incolta era diventata virale, sollevando dibattiti. Questa volta, però, sembra aver superato i precedenti. Per chi, come Higuain, ha siglato oltre 300 gol in carriera. Con 31 reti in 75 presenze con la Nazionale argentina. Mentre oggi è ben lontano dagli "standard" prefissati dal calcio elitario. Ma come la libertà impone, probabilmente l'ex Napoli e Juventus si sta semplicemente godendo la vita con piena naturalezza. Con una foto rubata tra i corridoi di un centro commerciale in Florida.