La frecciata di Gravina: "Ho sbagliato 2 rigori con Svizzera e Bosnia, dovevo allenarmi meglio..."

A poco più di una settimana dalle sue dimissioni, l’ex presidente della FIGC Gabriele Gravina torna sulla sconfitta della Nazionale italiana contro la Bosnia che è costata per la terza volta consecutiva l’accesso al Mondiale, non risparmiando qualche frecciatina ai calciatori: “Evidentemente ho sbagliato io due rigori contro la Svizzera, tre palle gol contro la Bosnia e sbagliato due rigori. Forse mi sarei dovuto allenare di più…”.

I giocatori hanno dato tutto secondo lei?

“Sulla carta eravamo più forti di Irlanda del Nord e Bosnia. Ho vissuto quei giorni con la squadra e i ragazzi mi avevano promesso che avrebbero dato il massimo e così è stato. Qualcuno era acciaccato, qualcun’altra era al top della forma ma non ha reso secondo le aspettative”.

Che ct è stato Gattuso?

“Un allenatore preparato e una persona meravigliosa. Ha dato un’anima alla squadra nonostante pochi allenamenti. È il primo ad essere dispiaciuto. Buffon? L’ho voluto io perché penso che avrà una grande carriera da dirigente”