Juventus, brusca frenata nella trattativa per Senesi: sul centrale argentino c'è mezza Premier
Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Marcos Senesi sembra allontanarsi definitivamente dall'Italia. L'ultimo blitz dei suoi agenti non ha sortito l’effetto sperato, fallendo nel tentativo di innescare l'asta al rialzo che il difensore si aspettava dopo i primi sondaggi della Juventus. Sebbene il centrale sia pronto a dire addio al Bournemouth, sono ora i colossi della Premier League - Chelsea, Manchester United e il nuovo Tottenham di De Zerbi - ad essere balzati in pole position.
Per i bianconeri, quello che sembrava uno dei parametri zero più ghiotti della sessione rischia di sfumare per una questione di cifre. Senesi punta a un quadriennale da 5 milioni a stagione, una richiesta giudicata fuori portata dalla dirigenza torinese, che non intende andare oltre la metà di tale importo. La sensazione è che, senza clamorosi rilanci, la Juve volterà pagina, forte di un reparto che attende comunque i verdetti del campo e le entrate della Champions per essere rivoluzionato.
Con il destino di Bremer appeso a una clausola da 58 milioni e le possibili valigie pronte per Gatti, la missione per la difesa cambia obiettivi. Se il sogno proibito resta Rudiger (QUI il punto di TuttoMercatoWeb), l’alternativa concreta porta il nome di Kiwior del Porto, valutato circa 30 milioni. L'imperativo di Spalletti è chiaro: costruire un instant team granitico per puntare subito allo scudetto, senza più scommesse o rischi economici.