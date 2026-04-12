Chi sarà il successore di Gabriele Gravina? L’ex FIGC glissa: “Non tirerò la volata a nessuno”

Chi sarà il successore di Gabriele Gravina? È la domanda che molti si sono fatti e si stanno tuttora facendo all’indomani delle dimissioni dell’ormai ex presidente della FIGC. Tra i tanti nomi emersi finora, quello in pole è il presidente del Coni Giovanni Malagò, ma non sono esclusi nemmeno ex calciatori come Maldini. Al Corriere della Sera, però, Gravina ha detto di non avere un identikit del suo successore.

“Non sarò regista del futuro e non tirerò la volata a nessuno” le parole del presidente dimissionario. “Sono convinto che le componenti mostreranno responsabilità e riusciranno a individuare un candidato che sarà in grado di coagulare il maggior numero di consensi possibili”. Gravina non esclude nemmeno che possa trattarsi di un ex calciatore: “Non bisogna avere preclusioni su nessuno. Non è questione di uomini, contano i programmi e il valore delle persone”.

Quanto Gravina, ha ammesso che continuerà a lavorare in Uefa e a restare a disposizione qualora ce ne fosse bisogno: “Ma non sarò un ex presidente ingombrante” assicura. E infine manda un consiglio a colui che riceverà il suo testimone: “Serve unità di intenti e anteporre il bene comune alla difesa del proprio orticello”.