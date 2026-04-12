Roma, tra Ranieri e Gasperini interviene Friedkin: chiesta tregua, possibile incontro

Clima incandescente in casa Roma, ma dall'alto arriva il diktat di mettere acqua sul fuoco. Le recenti schermaglie dialettiche tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini impongo una riflessione in vista dell'estate, con uno dei duellanti che potrebbe lasciare. Tuttavia nelle scorse ore la proprietà non è rimasta indifferente dinnanzi alla questione.

Come riporta il Corriere dello Sport, Dan Friedkin ha chiesto una tregua all'esperto dirigente e al tecnico. Domani potrebbero incontrarsi di persona a Trigoria anche se non sembra essere in agenda alcun incontro ufficiale. In qualsiasi caso, i due giorni di riposo concessi alla squadra (ieri e oggi) serviranno anche a Gasperini e a Ranieri per riflettere sull’accaduto.

Non è escluso, inoltre, che Dan possa raggiungere Trigoria nei prossimi giorni, per capire di persona quanto sia profondo lo strappo tra due figure chiave dell'organigramma giallorosso. In ogni caso, per le decisioni definitive si attenderà la fine della stagione e cioè quando sarà chiaro se la Roma avrà raggiunto o meno il traguardo Champions e se i rapporti tra le parti in causa avranno subito delle mutazioni.