La Juve ritrova la vittoria con Vlahovic e Yildiz: oggi al via l’era Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, dopo più di un mese, ha ritrovato la vittoria e anche il gol.
Ad aprire le danze con l’Udinese è stato Vlahovic, che si è procurato il rigore dopo pochi minuti ed è stato lui stesso a prendersi la responsabilità di batterlo. DV9 ha portato avanti la Juve e la squadra ha continuato a macinare gioco, ma si è trovata davanti un grande Okoye. Sul finale del primo tempo, però, Gatti e Locatelli non hanno percepito il pericolo e hanno permesso all’Udinese di trovare il pari con Zaniolo. Nella seconda frazione di gioco, la Juventus non è partita benissimo ma poi ha ritrovato il giusto atteggiamento e, in diverse occasioni, ha sfiorato il gol. Su un bel cross di Cambiaso, Gatti è stato abile a farsi trovare pronto e a mettere il pallone in rete. La Juventus non molla e ha altre occasioni per segnare, una con Yildiz che, dopo una bella azione personale, ha cercato un tiro a giro che però è uscito. Sul finale, è stato sempre il numero 10 bianconero ad essere protagonista, procurandosi un fallo da rigore ma Di Bello, per assegnarlo, ha avuto bisogno dell’ausilio del Var. Yildiz ha preso la palla e ha calciato perfettamente il rigore, spiazzando Okoye. La Juventus ha così ritrovato la vittoria e da oggi toccherà a Luciano Spalletti rimetterla in carreggiata.

Parole da leader per Vlahovic.
Dusan Vlahovic ha giocato un’ottima partita contro l’Udinese e ha dato tutto per la squadra. DV9, in conferenza stampa, ha spiegato come ha vissuto questi ultimi giorni: “Sono stati giorni difficili, ma eravamo concentrati. Ci abbiamo pensato dopo la Lazio, poi tutti abbiamo pensato a cosa fare stasera. Siamo contenti della vittoria ma dobbiamo continuare così”. Vlahovic ha poi commentato il gol subito dalla Juventus sul finale di primo tempo: “Sono situazioni di gioco, è difficile tenere il livello alto per tutti i 90′. Dobbiamo cercare di farlo, tenerlo il più alto possibile. Il gol che abbiamo preso, nel momento in cui lo abbiamo preso, si può dire qualcosa, perché dovevamo finire in vantaggio… Nella ripresa siamo entrati con ferocia, ottenendo una vittoria contro una squadra tosta”.
DV9 ha poi sottolineato che anche la squadra deve sentirsi responsabile dei tanti cambi di allenatore: “Assolutamente sì. Abbiamo cambiato 3 allenatori in un anno e mezzo, dobbiamo guardare anche dove sbagliamo noi. È colpa di tutti. Oggi dovevamo dare un segnale, ma se non lo facciamo nelle prossime partite non serve a niente. Ringrazio mister Tudor per quello che ha fatto, per ciò che rappresenta per lui la Juventus”. Infine, Vlahovic ha parlato del suo futuro: “Non so cosa può succedere. Mai dire mai, ma non so cosa possa succedere. Io sono concentrato sul presente e parlare di queste cose non ha molto senso. Noi dobbiamo parlare di meno e giocare di più. Io sono concentrato solo sul campo”.

Brambilla analizza la vittoria della Juventus.
Massimo Brambilla ha sostituito l’esonerato Igor Tudor per la sfida contro l’Udinese e, in conferenza stampa, ha spiegato come ha vissuto questi giorni: “Sono stati due giorni lunghi e intensi. Io ho fatto un solo allenamento e la squadra era demoralizzata ma aveva voglia di reagire e oggi l’hanno fatto alla grande”. Il tecnico lombardo ha poi spiegato che per la squadra non è stata una partita semplice: “Non era facile per i ragazzi fare una partita arrembante. Meritavamo il 2-0, invece abbiamo preso il pari nel recupero e poteva diventare una partita pericolosa. Però i ragazzi sono entrati nel modo giusto e hanno meritato la vittoria”.
Brambilla ha poi spiegato come ha scelto la formazione da schierare contro l’Udinese: “Mi sono confrontato con lo staff che conosceva questo gruppo. Poi ho scelto la formazione in base al piano gara. Sulla preparazione ho provato a lavorare come faccio in Next Gen, però il contesto Stadium è completamente diverso”.
Infine, il tecnico lombardo ha parlato del talento di Yildiz: “Il suo talento è sopra alla media. Io l'ho visto molto cresciuto dal punto di vista fisica e di consapevolezza, ma lui ha avuto sempre qualità e personalità. È diventato completo, indossare la 10 della Juve pesa ma lo sta facendo alla grande".

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
