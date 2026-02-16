Alisson Santos e quello che Noa Lang non ha mai fatto. C'è già la cifra la riscatto

Più che discreto l'impatto con la Serie A di Alisson Santos. Entrato a venti minuti dalla fine del match contro la Roma, una partita che s'era decisamente messa male per i colori azzurri dopo il raddoppio dal dischetto di Malen, l'attaccante brasiliano del Napoli una dozzina di minuti più tardi servito da Giovane al limite dell'area ha stoppato il pallone col sinistro e poi ha lasciato partire una conclusione con l'altro piede imparabile per Mile Svilar. La rete del definitivo 2-2. "Sono molto contento di aver segnato in questo stadio, sarei stato ancora più felice con la vittoria. Mi sento molto bene e il rapporto con allenatore e compagni è ottimo", ha dichiarato al termine della gara il calciatore brasiliano che nel post-partita è stato elogiato anche da Antonio Conte. "Sono due ragazzi, Giovane e Alisson, che il club ha preso a gennaio e sapete che non potevamo fare mercato, quindi lo abbiamo fatto a costo zero. Sono con noi da due settimane e hanno bisogno di capire le situazioni nostre: rispetto a Giovane, è più bravo nell'uno contro uno, quando ti punta ti può saltare. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita e sono contento: hanno voglia e umiltà, senza spocchia e presunzione e accettano il fatto di dover capire prima le dinamiche di gioco".

Alisson nel giro di dodici minuti ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la maglia del Napoli. Esattamente lo stesso numero di reti realizzate nella prima parte di stagione dal quel Noa Lang che a gennaio è andato via non senza dichiarazioni polemiche. Acquistato la scorsa estate dal PSV per 25 milioni, il calciatore olandese trasferitosi una manciata di settimane fa al Galatasaray ha lasciato il club partenopeo su chiara indicazione di Antonio Conte dopo aver collezionato nel nostro campionato un bottino di 18 presenze e un gol. Il colpo di testa del 3-0 nella sfida vinta 3-1 contro l'Atalanta lo scorso 22 novembre.

Il calciatore olandese era stato acquistato però soprattutto per giocate come quella fatta ieri da Alisson, giocate che nel corso di un intero girone non gli sono mai riuscite. "L'anno scorso a gennaio abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l'abbiamo ancora sostituito con uno all'altezza", disse a fine 2025 Manna anticipando - di qualche settimana - la cessione di un Lang che a gennaio è andato via a titolo temporaneo e poi chissà. Riprovandoci col calciatore brasiliano nonostante tutte le limitazioni di gennaio. Il buongiorno è di quelli che lasciano il sorriso, l'impatto di Alisson in quelle zone di campo è stato decisamente migliore e il futuro, magari, sarà ancora col Napoli. Acquistato in prestito oneroso per 3.5 milioni di euro, Alisson a fine campionato potrà esser riscattato versando nelle casse dello Sporting CP altri 15 milioni di euro.