La Juve tratta il rinnovo di Yildiz: i bianconeri restano tranquilli e fiduciosi

© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando in vista della gara contro la Fiorentina senza undici nazionali. Spalletti, però, ha a disposizione gran parte della difesa e del centrocampo, mentre gli attaccanti sono tutti al seguito delle rispettive selezioni. In questi giorni, alla Continassa, ci sono anche Lloyd Kelly e Juan Cabal ed entrambi puntano a essere a disposizione per la gara contro la Fiorentina. I due difensori stanno lavorando a parte, ma già dalla prossima settimana torneranno ad allenarsi gradualmente in gruppo. Dunque, Spalletti potrà contare su di loro per i prossimi impegni tra campionato e Champions League. Nel frattempo, ieri, alla Continassa c’è stata la visita speciale di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è un noto tifoso della Juventus e ha così avuto modo di poter incontrare i giocatori, Spalletti e la dirigenza bianconera.

Nessun timore sul futuro di Yildiz.
In questi giorni si è molto parlato del rinnovo di Kenan Yildiz, ma in casa Juventus non sembra esserci particolare timore. Il club bianconero vuole riconoscere al suo giocatore un aumento di ingaggio, anche se servirà mettersi seduti a un tavolo per trovare la quadratura a livello di cifre. Infatti, la Juventus ha dei paletti stabiliti dalla questione legata al Fair Play Finanziario, perciò servirà trovare un accordo che rientri in determinati parametri. Il club bianconero è legato da un contratto con Yildiz fino al 2029, perciò non c’è premura nel trovare un accordo. È chiaro che una nuova intesa con un prolungamento di un paio d’anni consentirebbe alla Juventus di avere maggiore potere. Yildiz, dal canto suo, non sembra intenzionato a voler cambiare squadra, quindi le parti sembrano allineate nella volontà di voler proseguire insieme. Il giovane turco, però, è uno dei talenti più promettenti del calcio europeo e sicuramente gli estimatori per lui non mancano. Dunque, la Juventus vuole blindarlo a livello contrattuale, ma la garanzia più importante che bisognerà dare a Yildiz se lo si vorrà vedere per molti anni a Torino sarà quella di riportare la squadra a vincere un trofeo importante.

Presto un summit di mercato con Spalletti.
Difficilmente la Juventus interverrà sul mercato di gennaio, ma il club bianconero starà attento a cogliere eventuali opportunità. In ogni caso, nelle prossime settimane ci sarà un faccia a faccia tra Luciano Spalletti e la dirigenza per capire quali siano le lacune da colmare nella rosa. Il tecnico di Certaldo potrebbe volere un regista con caratteristiche diverse da quelle di Locatelli, ma a gennaio sarà difficile trovare un calciatore di livello e con costi moderati. Perciò la sensazione è che la Juventus rimanderà l’investimento a centrocampo a fine stagione. Un’altra questione che verrà trattata al termine dell’annata sportiva è quella legata a Dusan Vlahovic. Il serbo ha stretto un patto con Chiellini e Modesto di sedersi intorno a un tavolo per capire il da farsi solo a fine stagione. Dunque, Vlahovic potrebbe voler dare la priorità alla Juventus, ma non è da escludere che le cose possano cambiare con il passare dei mesi e magari qualche grande club busserà alla sua porta, rendendo difficile poter dire di no. Adesso, rispetto a qualche mese fa, però, la Juventus sembra comunque orientata a voler provare a fare un’offerta di rinnovo per Vlahovic.

