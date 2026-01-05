Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Bologna-Atalanta (Mercoledì 7 gennaio, ore 18.30, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN e Sky).

Come arriva il Bologna.

Dopo la debacle di San Siro, Vincenzo Italiano adotterà qualche cambiamento in vista del match vista Europa contro l’Atalanta. In porta conferma per Ravaglia, unico a salvarsi nella trasferta di Milano. In difesa Zortea sostituirà Holm, mentre Miranda tornerà al posto di Lykogiannis. Dubbi al centro: Heggem è sicuro del posto, mentre Vitik insidia Lucumì, ancora non al top della condizione a causa di una tendinite (il colombiano proverà a stringere i denti). A centrocampo dovrebbe rivedersi il tandem Pobega-Moro, con Freuler pronto a subentrare per rimettere minuti nelle gambe (scalpita Sulemana, più indietro Ferguson). Sul pacchetto avanzato si rivedrà Orsolini dall’inizio a destra, più Fabbian di Odgaard sulla trequarti e uno tra Rowe, Cambiaghi e Dominguez a sinistra (in vantaggio l’azzurro). Davanti probabile riposo per Castro. Immobile freme per una chance da titolare, ma dovrebbe spuntarla Dallinga. Da Bologna, Leonardo Nevischi.

Come arriva l'Atalanta.

L’Atalanta si sta avvicinando alla zona Europa, ma per i nerazzurri lo scontro diretto contro il Bologna diventa importante. 3-4-2-1 per la squadra di Palladino. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Djimsiti, Hien e il primo ballottaggio tra Scalvini e Ahanor (aspettando le condizioni di Kolasinac); a centrocampo possibile conferma del duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta verrà schierato a destra mentre a sinistra Bernasconi prende sempre quota. Davanti Scamacca al centro, De Ketelaere a destra e a completare il tridente è ad oggi favorito Nicola Zalewski che contro la Roma è stato uno dei migliori. Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo.