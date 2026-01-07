Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Primo colpo del 2026 per l'Auxerre: arriva un ex giocatore della Juventus Next Gen

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:28Calcio estero
Michele Pavese

L’Auxerre apre il mercato invernale con un colpo importante: il centrocampista Naouirou Ahamada, 23 anni, arriva a titolo gratuito dal Crystal Palace e ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione per altre due stagioni. Il giocatore indosserà la maglia numero 8.

Nato a Marsiglia, Ahamada ha mosso i primi passi nel calcio a Istres, prima di entrare nel settore giovanile della Juventus, dove ha giocato con l'Under-23. Dopo i prestiti e il trasferimento definitivo allo Stoccarda, ha collezionato 26 presenze in Bundesliga, realizzando due gol. Le sue prestazioni convincenti gli hanno aperto le porte della Premier League, dove nel gennaio 2023 è stato ingaggiato dal Crystal Palace, con cui ha disputato 31 partite, di cui 28 nel massimo campionato inglese.

L’esperienza internazionale di Ahamada, unita alla conoscenza già della Ligue 1 grazie al prestito al Rennes nella scorsa stagione, lo rende un rinforzo di grande qualità per l’Auxerre.

