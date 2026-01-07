Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro

Nei grandi incastri del mercato, dove gli impegni possono durare il tempo di una firma o dissolversi rapidamente, torna ciclicamente al centro la figura del centravanti strutturato. Un profilo che sembrava superato e che invece è tornato d’attualità. In questo contesto si inserisce la scelta del Napoli, che ha investito complessivamente 35 milioni di euro per Lorenzo Lucca: 9 già versati, 26 da saldare entro il 1° luglio. L’impatto dell’attaccante, alto 2,01 metri, non è però stato quello immaginato. Il rendimento non ha ancora giustificato l’investimento e oggi Lucca rappresenta più un punto interrogativo che una certezza per Aurelio De Laurentiis.

Un percorso simile, seppur con contorni diversi, riguarda la Roma. Diciotto mesi fa i giallorossi hanno speso 38 milioni complessivi per Artem Dovbyk, reduce da una stagione da capocannoniere in Liga con il Girona. La prima annata romana si è chiusa con 17 gol, ma l’attualità racconta di numeri più contenuti: tre reti finora, l’ultima contro il Lecce entrando dalla panchina, prima di fermarsi nuovamente per un problema fisico.

La pazza idea sulla Roma-Napoli diventa dunque Lucca giallorosso e Dovbyk in azzurro. Ne parla La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i due giocatori potrebbero rilanciarsi proprio cambiando aria. Senza dimenticare l'intreccio tra le medesime squadre per Giacomo Raspadori, oggi all'Atletico Madrid.