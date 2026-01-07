La migliore Juventus dell'anno travolge il Sassuolo. Spalletti difende David e ha ragione

Grande prova di forza quella offerta dalla Juventus nella partita che chiudeva il cammino dei bianconeri nel girone d'andata di questa Serie A. Al Mapei Stadium la Vecchia Signora rifila un roboante 3-0 a domicilio al Sassuolo, con il punteggio che sarebbe potuto persino essere più largo viste le distanze nella proposta messa in piedi a Reggio Emilia.

Per Luciano Spalletti le buone notizie date dalla sua Juventus non mancano. Il centro della scena se lo prende però Jonathan David, che è riuscito immediatamente a redimersi dopo il rigore sbagliato contro il Lecce dell'ultimo weekend di Serie A. "E il tecnico di Certaldo nel post-partita ne parla così: Ho visto che tutti hanno partecipato all'abbraccio e siccome voglio stare in questo gruppo mi ha fatto piacere andarci, ma la cosa fondamentale sono stati questi due allenamenti precedenti all'interno del Training Center, tutti gli hanno dimostrato solidarietà, quando siamo lì in quelle situazioni poi ci sono giocatori che ricevono offese, ci sono quelli che fanno il videino che hanno un amico che allena da un'altra parte e fanno i fenomeni, che dicono che non deve dire chi batte il rigore, ma tutte queste situazioni sono scritte all'interno dello spogliatoio perché in due giorni non c'è possibilità di provare delle cose, provi delle cose con una squadra e due giorni dopo devi provare cose contro un'altra squadra che fa cose differenti".

Serataccia, invece, per il Sassuolo. Ma il tecnico neroverde Fabio Grosso non fa drammi, alla luce anche di una situazione di classifica particolarmente tranquilla: "Grandi meriti alla Juve che ha fatto una grande partita. Abbiamo fatto una discreta partita e poi loro hanno preso il sopravvento, gli si è incanalata la partita con il giusto episodio. Tu in queste gare devi alzare il livello, loro devono fare meno e gli episodi ti devono dare una fortuna e questo non si è verificato, ne è uscita una sconfitta meritata".